Danilo Gentili comprova que deu apoio a Juliana Oliveira em denúncia de estupro

Alerta gatilho: este texto aborda assuntos como estupro e violência contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, denuncie pelo número 180.

Danilo Gentili usou o seu perfil no Instagram para rebater as acusações de que não teria defendido Juliana Oliveira na denúncia de estupro contra Otávio Mesquita. O apresentador do “The Noite”, do SBT, gravou um vídeo na última quarta-feira, 16, dando detalhes de como tudo aconteceu e comprovando, através de prints de conversas, que quis fazer a denúncia antes da ex-assistente de palco, mas foi impedido por ela.

Nesta semana, Juliana disse não ter tido o apoio do então chefe, que também é seu amigo pessoal. Gentili, então, revelou que a ex-funcionária mentiu ao dizer que não teve apoio dele ou do programa.

O apresentador diz ter oferecido suporte para que ela fosse à polícia, ao compliance do SBT e até mesmo se propôs a pagar um advogado para Juliana, o que ela teria negado. Em cerca de 45 minutos, o comediante expôs antigos áudios de conversas com ela e prints com seu advogado, no qual avisava que iria formalizar a denúncia contra Otávio, mesmo sem o aval da assistente.

“Tudo o que eu tenho para dizer sobre o caso Juliana vs Otávio Mesquita está nesse vídeo. Tentei deixar o vídeo o mais curto possível, mas eu não consegui, pois ele contém áudios completos. O vídeo tem 3 partes: 1) Eu conto a minha versão de como eu enxerguei a história toda estando ali ao lado da cena. 2) Eu traço a linha cronológica dos fatos. Isso é importante para compreenderem tudo. 3) Eu mostro porque a Juliana é injusta quando diz que ninguém ficou do lado dela. Assistam e tirem as próprias conclusões”, afirmou o apresentador.

Em seu vídeo, Gentili disse que não queria que Otávio fosse ao programa em 2016, no qual Juliana afirma ter sido vítima de violência sexual. “Eu vou ser sincero, Otávio Mesquita é mala para caramba, ele já tinha sido bem c*** comigo algumas vezes, que eu não vou pôr aqui no vídeo, se quiser outro vídeo eu falo, senão vai desviar o assunto. Eu estava de saco cheio dele lá. Ele foi bem desleal comigo. Não só comigo, como com outros colegas da casa. Tem vários relatos”, disparou.

Danilo afirmou que entendeu que o momento que Juliana diz não ter sido consensual com Otávio, quando ele tocou nela, não teria sido um problema entre eles. “Aí a Juliana reclama, fala: ‘Ah, ele passou a mão em mim’. O que acontece? Na minha cabeça ali na hora, como poucos meses antes a Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas picantes, eu entendi que eles têm tal liberdade para isso”, explicou.

“Se eu tivesse recebido naquele dia uma denúncia em um tom de estupro, a história seria outra, como vocês vão ver já, já nas conversas que eu vou mostrar”, disse.

Segundo Gentili, apenas quatro anos depois, em 2020, quando veio à tona a informação de que Dani Calabresa tinha denunciado Marcius Melhem por assédio, é que Juliana o procurou afirmando que o ocorrido em 2016 tinha sido estupro.

“E quando a Juliana veio quase cinco anos anos depois e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é: ‘Nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia’. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz: ‘Não quero que denuncie na polícia'”, disse.

“Eu falo: ‘Então, eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT’, e ela me diz ‘Não quero que denuncie no SBT’. Então, eu falo: ‘Vou colocar o meu advogado à sua disposição, você vai conversar com ele e seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui, e se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz: ‘Eu não quero nada’. Ela diz: ‘Eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá'”, afirmou ele.

Gentili diz que, depois disso, proibiu Otávio Mesquita de ir ao programa, e blindou Juliana. “Ela foi na mídia me difamar, fazer com que eu pareça uma má pessoa. Eu proibi o Otávio Mesquita de entrar lá por causa da Juliana. E eu nunca expus a Juliana para que ele não fosse lá encher o saco da Juliana. Eu matei no peito e falei: ‘Você sabe por quê? ‘Aí você vai falar: ‘Não, mas tinha que ter denunciado’, mas tinha por que é o quê? Vocês vão ouvir o áudio que eu vou passar. Eu queria ter ido à polícia, a Juliana não quis, não deixou. Eu queria ter denunciado no SBT, a Juliana não deixou. O que ela disse é: ‘Eu não quero mais ele lá’. Eu falei: ‘Então é isso que eu vou fazer, se é isso que você quer'”, frisou.

Gentili mostrou um áudio da suposta conversa com Juliana, com o que relatou acima, e afirmou que sempre quis ir adiante. “A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda para a perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo? Manda para a perícia. Vamos acabar com essa história logo. Manda para o SBT. Essa sempre foi minha postura, ou seja, eu, dono do programa, estou do lado dela, como que ela fala que tinha medo de perder o emprego?”, desabafou.

Gentili finalizou dizendo que expulsou Otávio de seu programa, quando ele foi sem ser convidado e criticou Juliana.

“Eu estava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, eu tinha advogado, mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final? É isso aí, ó. ‘Ô, Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva?’ Como é que é?”, questionou.

“Então é isso, isso que a Juliana falou no vídeo. É coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tira as conclusões de vocês, tá bom?”, continuou Gentili, que ainda mandou um recado a Juliana. “Não dá para falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, jamais ajudaria você. Puxa vida, me pegou nessa. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante, enfia uma faca nas suas costas”, finalizou.