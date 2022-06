Danilo Gentili chora ao receber Troféu Imprensa de Silvio Santos: ‘Nunca puxei saco’

Danilo Gentili foi às lágrimas nesta quarta-feira (15) ao receber um Troféu Imprensa das mãos de Silvio Santos. O dono do SBT saiu de um hiato de dois anos para apresentar a 58ª edição do tradicional prêmio do SBT.

Ao agradecer ao patrão pelo prêmio do “The Noite” como Melhor Programa de Entrevistas de 2018, Danilo se emocionou ao dizer que é muito fã de Silvio, e que fica nervoso ao seu lado.





“Nunca puxei o seu saco, mas vou fazer isso hoje. Sou muito seu fã. Fico nervoso do seu lado, porque, além de ser seu fã, você é meu patrão. Nunca sei se peço um autógrafo ou se vou ser demitido”, brincou o apresentador.

Danilo continuou: “Quero agradecer ao Silvio Santos por ter criado o SBT e a todas as pessoas que trabalham no SBT. Quando eu era criança, o SBT foi muito especial na minha vida e hoje ele continua sendo em outro nível. É o local onde trabalho e as pessoas que eu amo trabalham comigo”, disse emocionado.

Em seu Instagram, Danilo compartilhou imagens do momento em que recebe o Troféu Imprensa das mãos de Silvio Santos e agradeceu novamente pelo prêmio.