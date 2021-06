Danilo exalta vitória do Palmeiras no fim e brinca com gol espírita: ‘Ela foi lentamente’ Volante admitiu que ficou sem reação ao ver a bola entrando e exaltou o fim do jejum de cinco anos sem vencer o Inter no Beira-Rio

Com um jogador a menos na segunda metade do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante nos acréscimos da partida na noite desta quarta-feira, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, jogando no Beira-Rio, pela oitava rodada do Brasileirão. O triunfo obtido em Porto Alegre encerrou o jejum de cinco anos sem vencer o Colorado atuando fora de casa.

Autor do segundo tento assinalado para o Verdão, o volante Danilo comemorou os três pontos e enalteceu a entrega dos companheiros após a equipe passar boa parte da etapa final com um a menos depois da expulsão do zagueiro Kuscevic. O camisa 28 admitiu a dificuldade no segundo tempo e valorizou o resultado conquistado:

– Estou mais feliz pela entrega da equipe. Demos o máximo com um a menos. Foi um azar o Kuscevic ser expulso, mas corremos por ele. Deus abençoou no final e pude fazer o gol – exaltou o jogador.

Danilo explicou sobre o lance do gol marcado e reconheceu que errou na finalização. No entanto, o polivalente reforçou que ficou sem reação ao ver a bola entrando e brincou com o “gol espírita”.

– Não acreditei, né?! Ela foi lentamente. Mas Deus abençoou. Eu vim chegando e a bola só bateu no pé. Peguei mal. Mas quando é pra ser e Deus abençoa assim, é só agradecer. Agradecer pela vitória e pelo gol – concluiu.

O Palmeiras está na terceira posição e soma 16 pontos – um a menos que o líder Bragantino. Na próxima rodada, o Maior Campeão Nacional enfrenta o Sport, fora de casa, às 16h, na Ilha do Retiro.

