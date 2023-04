Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 29/04/2023 - 23:42 Compartilhe

Comandante do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na noite do último sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro, o ex-meia Danilo descartou o desejo de assumir a equipe definitivamente. O Timão segue em busca de um novo treinador, após Cuca pedir demissão na última quarta-feira (26), e o técnico do sub-20 pode dirigir novamente o clube alvinegro de maneira interina







– Hoje eu sou técnico do sub-20, mas sou um profissional do Corinthians e estarei à disposição sempre que o clube precisar – disse Danilo em entrevista coletiva após o Dérbi.

O comandante corintiano no clássico contra o Verdão disse que foi comunicado pelo gerente de futebol Alessandro na sexta-feira (28), véspera da partida, que ficaria à frente da equipe no compromisso e que a partida dali passou a trabalhar uma estratégica para o confronto junto com o observador técnico Mauro da Silva e o auxiliar Fernando Lázaro, que até a semana retrasada era o técnico efetivo do Timão.

– Alessandro disse que precisava conversar comigo, pra eu ir para o CT. Sou profissional do clube, estou para ajudar. E desde então, eu, Fernando (Lázaro), Mauro (da Silva), começamos a pensar no time para o jogo de hoje – afirmou Danilo.

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo treinador. Há possibilidade desse profissional ser anunciado a tempo de preparar o time para o duelo contra o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira (2), pela Libertadores. Mas se isso não acontecer, a missão ficará novamente para Danilo.

O confronto diante da equipe equatoriana é fundamental para o Timão, que vem de uma derrota em casa para o Argentinos Juniors e pode se complicar muito se perder dois jogos seguidos nos seus domínios.

