Danilo, capitão da seleção brasileira, deve permanecer na Itália após saída da Juventus

Danilo não deve mais jogar pela Juventus, da Itália. O lateral-direito, capitão da seleção brasileira, já recebe propostas de diferentes ligas, incluindo da própria Série A italiana. Sonho de clubes brasileiros, ele dificilmente retornará ao País.

O jogador já foi alvo de Vasco e Flamengo, mas não deve retornar ao Brasil. É difícil que a equipe cruzmaltina dispute com o Napoli, outro interessado no atleta. No lado rubro-negro, as conversas foram com a gestão de Rodolfo Landim, que perdeu a eleição recentemente para Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

A informação de que o jogador de 33 anos está “completamente fora” da Juventus foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. No começo desta semana, Danilo publicou uma imagem em que demonstrava gratidão à Juventus. “Forza, Juve”, escreveu junto de seu autógrafo e um coração.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, o técnico Thiago Motta que optou por não incluir o defensor na lista de relacionados para a Supercopa da Itália. Com contrato até junho de 2025, Danilo já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. No início de dezembro, diante dos rumores de uma possível transferência na janela de inverno, o brasileiro demonstrou o desejo de cumprir seu contrato até o fim, mas isso não deve ser possível.

O lateral foi revelado pelo América-MG, mas cresceu no Santos de Neymar, pelo qual foi campeão da Libertadores. Em seguida, ele se transferiu para o futebol europeu em 2012, rumo ao Porto. Depois, passou por Real Madrid e Manchester City antes de chegar à Itália.