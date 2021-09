Danilo Boza lamenta novo tropeço: ‘O Santos é grande e temos que jogar conforme’

Ganhando mais espaço nas escalações do Santos após a chegada do técnico Fábio Carille, o zagueiro Danilo Boza se mostrou insatisfeito com o novo empate por 0 a 0 do time no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Ceará, repetindo o placar do último jogo no torneio. O jogador de 23 anos afirmou que os atletas estão incomodados com a situação da equipe e lamentou o sétimo jogo seguido sem vencer no Brasileirão.

“Se a gente não se sentir incomodado não merecemos estar no Santos. O Santos é grande, e temos que jogar conforme. A gente trabalhou bem, sabíamos que seria difícil, era o jogo da reviravolta, trabalhamos, queríamos a vitória”, resumiu.

O jogo da 21ª rodada foi o terceiro de Fábio Carille no comando da equipe, que segue sem vencer com o treinador. São dois empates por 0 a 0 e a derrota por 1 a 0 que custou a eliminação na Copa do Brasil. O Santos termina o sábado na 13ª colocação, com 24 pontos, dois a mais que o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento.

Danilo Boza jogou ao lado do zagueiro estreante Emiliano Velázquez. O jogo foi morno e teve como principal lance o pênalti perdido por Marinho no primeiro tempo. O atacante escorregou na hora da cobrança e isolou. Danilo analisou o duelo e comentou o lance.

“Fomos bem até a perda do pênalti, depois sofremos alguns ataques, mas nada relevante. O jogo ficou lá e cá. E eu não estou feliz, porque podíamos sair com a vitória, mas o ponto foi importante”.

O time da Vila Belmiro volta a campo no próximo domingo para um confronto direto para se afastar da parte de baixo da tabela contra o Juventude. O jogo será às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

