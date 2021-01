Danilo Barcelos pede ‘vergonha na cara’ após o Fluminense ser goleado

O Fluminense sofreu a maior goleada em confrontos contra o Corinthians na história nesta quarta-feira. Em jogo válido pela 29.ª rodada do Brasileirão, o time carioca visitou e acabou levando 5 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Após o final do jogo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos se mostrou bastante chateado com o resultado e em poucas palavras disse que a equipe tinha que “tomar vergonha na cara” para não sofre goleada como essa.

Mas mostrou que já está focado na reabilitação. “Foi uma noite atípica, não tenho muito o que falar. Precisamos ter um pouco de vergonha na cara, foi desastroso. Agora é levantar a cabeça para conseguir os três pontos já na próxima rodada e conquistar a reabilitação”, disse o jogador, na saída do gramado.

Apesar da derrota, o Fluminense segue na briga por uma vaga na Copa Libertadores, já que está na sétima colocação com 43 pontos. A equipe carioca volta a campo no próximo sábado quando enfrenta o Sport, no Engenhão, às 19 horas.

