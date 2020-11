Danilo Barcelos fala em jogo complicado do Fluminense após derrota para o Grêmio

Um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos falou das dificuldades que o time enfrentou na derrota para o Grêmio por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada da competição.

Danilo Barcelos entende que o mal início de jogo foi crucial para o resultado negativo. Ele elogiou as qualidades do Grêmio, que dificultou a partida mesmo poupando jogadores para o duelo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

“Jogo complicado, né? Iniciamos mal a partida e acabamos pagando caro. É uma derrota que vai doer, mas temos time para retomar o trabalho que vínhamos fazendo. Agora é recuperar e pensar na próxima partida”, disse o lateral-esquerdo.

Antes da derrota deste domingo, o Fluminense vinha de uma sequência de oito jogos sem derrota no Brasileirão. Bom momento que deixou o time na cola dos líderes da competição. Mesmo com a derrota, é o quinto colocado com 32 pontos, quatro a menos que o Internacional.

