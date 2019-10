Danilo Avelar diz que Corinthians ‘pode dar trabalho’ no Brasileirão

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre a Chapecoense por 1 a 0, o lateral-esquerdo Danilo Avelar acredita que o time pode “dar trabalho” no Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo na Arena Condá, o Corinthians alcançou os 41 pontos do Santos, mas fica em quarto lugar na tabela por ter uma vitória a menos do que o rival. O líder Flamengo tem 49 pontos, enquanto o Palmeiras soma 46.

“É rodada a rodada. Não dá para ficar pensando muito lá na frente. É fazer nosso melhor e evoluir. Se pontuarmos nos jogos, podemos dar trabalho”, afirmou Danilo Avelar, que analisou a atuação do Corinthians na vitória no duelo adiado da 21ª rodada do Brasileirão.

“Sabemos que podemos mais. Temos que ter mais qualidade, errar menos. Tivemos altos e baixos no jogo, o que não podem ocorrer. Conversamos bastante sobre equilíbrio e concentração. Se tivermos mais qualidade com a bola no pé, poderemos ser mais vitoriosos ainda”, disse Avelar.

O Corinthians não volta a São Paulo após o confronto em Chapecó. A delegação viaja diretamente para Porto Alegre, onde a equipe enfrentará o Grêmio no sábado.

O time venceu os últimos três jogos do Brasileirão. A partida na Arena Grêmio será realizada no sábado, às 19 horas, pela 24ª rodada. A equipe gaúcha está na oitava colocação, com 34 pontos.