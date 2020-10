Danilo Avelar aponta Corinthians sólido na defesa e em busca do equilíbrio

Danilo Avelar conseguiu ver uma evolução no time do Corinthians, apesar do empate sonolento, neste sábado à noite, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro elogiou o trabalho defensivo e ´revê que as vitórias virão daqui para frente.

O jogador não gostou quando foi perguntado sobre o mau desempenho do ataque no empate sem gols. “Agora é a vez do ataque? Antes era a defesa, agora o ataque. Não é bem assim. Acho que o time adversário se defendeu bem, tentamos, criamos, fomos sólidos ali atrás, mas infelizmente não saiu o gol.”

Apesar da pressão que o time sofreu de um adversário que briga para sair dos últimos lugares, Avelar viu uma equipe mais confiante e prestes a adquirir o equilíbrio. “Sempre é bom você ter mais confiança, mas se o problema era atrás e agora conseguimos ser mais sólidos, vamos conseguir esse equilíbrio na frente também. Daqui para frente é buscar a vitória.”

O Corinthians soma apenas 14 pontos e está a dois da zona de rebaixamento, que começa exatamente com o Bragantino, em 17º lugar. Na próxima rodada, quarta-feira, o time do técnico Dyego Coelho recebe o o Santos, às 19h, na Neo Química Arena.

