Danielle Winits homenageia ex-marido, André Gonçalves, confinado em ‘A Fazenda 15’

A atriz Danielle Winits, 49 anos, prestou uma linda homenagem ao ex-marido, o também ator André Gonçalves, 47, um dos participantes de ‘A Fazenda 15’, (Record TV).

Nesta segunda-feira, 25, ela surpreendeu os seguidores no Instagram ao publicar uma foto do ex, acompanhada de uma declaração.

Os dois se separaram no final de agosto último, após sete anos juntos.

Para a homenagem, Dani escolheu um registro de André no reality show captado ao amanhecer, e refletiu sobre o momento dos primeiros raios de sol do dia.

“Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos”, começou ela na legenda da publicação.

Dani expôs a admiração pelo ex-companheiro e teceu elogios ao ator.

“Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer”, disse.

E completou: “E amanheço aqui como você tanto conhece… Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser”.

