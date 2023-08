Danielle Winits e André Gonçalves anunciam separação após quase 7 anos de casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 16:37 Compartilhe

Os atores Danielle Winits e André Gonçalves usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (21), para anunciar o fim do casamento, após quase sete anos de união.

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos”, escreveu a loira em comunicado publicado no Instagram.

“Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, completou.

Em 2017, os dois estiveram juntos no palco em “Depois do amor – um encontro com Marilyn Monroe”, peça que em que ela interpretava a famosa atriz americana.

Danielle Winits e André Gonçalves estavam juntos desde 2016 e não tiveram filhos.

No ano passado, o artista chegou a passar uma noite na cadeia e mais 60 dias em prisão domiciliar por conta da falta de pagamento de pensão alimentícia das filhas Manuela Seiblitz (do seu relacionamento com Tereza Seiblitz) e Valentina Benini (com Cynthia Benini).

Na ocasião, Winits não quis falar sobre o assunto, apenas destacando ser uma polêmica entre o então marido e suas ex-companheiras.

