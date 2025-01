Danielle Winits curte férias em família ao lado de filhos e marido

Danielle Winits, 51, está aproveitando a temporada de férias em família. Pelas redes sociais, a atriz compartilhou fotos de sua viagem para os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, ao lado do marido, André Gonçalves, 49, e dos filhos Noah, 16, fruto de um ex-relacionamento com Cássio Reis, e Guy, 13, com Jonatas Faro, com quem ela foi casada por um ano.

Com a legenda “Saudades solares, e isso foi ontem”, Danielle surpreendeu os seguidores com a beleza do local paradisíaco e recebeu elogios por sua aparência em um biquíni de oncinha.

Os filhos da famosa, que aparecem se divertindo em várias fotos, também posaram ao seu lado. Recentemente, a atriz voltou a falar sobre a ausência de Jonatas Faro, pai de Guy, na vida do filho. Durante o podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, ela comparou a relação dos dois ex-maridos com os meninos. “O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação (amigável), o que é uma pena.”

Na legenda do post, seguidores de Danielle felicitaram a família: “O Noah está um lindo rapaz!”, escreveu uma seguidora. “Deus continue abençoando a vida de vocês”, disse outra.