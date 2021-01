Daniella Cicarelli quebra silêncio sobre polêmica de ter 6 dedos no pé: “Ele só é feio”

Quando o “Pânico na TV” ainda existia, Daniella Cicarelli foi alvo de uma piada do programa, assim como muitos outros famosos. A modelo, que hoje tem 42 anos, foi “acusada” pelos repórteres de ter 6 dedos em cada pé. A polêmica ficou muitos anos enterrada, até que um seguidor perguntou para ela se a informação era real.

“Foi uma brincadeira do programa Pânico. Tenho cinco dedinhos em cada pé. Ele só é feio, mas de resto está com as contas certinhas”, respondeu Daniella no Instagram, mostrando um vídeo dos pés na sequência.

