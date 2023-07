Daniella Cicarelli fala sobre relação entre corrida e flacidez: ‘Não concordo com isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 10:38 Compartilhe

Daniella Cicarelli resolveu tirar algumas dúvidas dos seus seguidores sobre a rotina de cuidado com o corpo e a saúde. A esportista, que pratica corrida desde 2001, foi questionada por um internauta sobre a possibilidade de a prática do esporte deixar o corpo com flacidez.

Cicarelli rechaçou a ideia. “Não concordo com isso, mas acredito que você tem que se cuidar, correndo ou não”, respondeu a modelo, de 44 anos.

Em viagem com o marido, Guilherme Menge, a esportista segue com a rotina de corridas. O casal está em São Bartolomeu, uma ilha do Caribe de língua francesa, famosa pelas praias de areias brancas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias