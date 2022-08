Daniella Cicarelli é surpreendida por alarme de terremoto no México: ‘Rezei’

Da Redação 12/08/2022 - 23:27 Compartilhe

Daniela Cicarelli, que está no México para uma competição, relatou que passou um susto nesta sexta-feira (12).

“Ontem eu dormi o dia inteiro no avião, depois eu dormi a noite inteira com uma interrupção. Às três horas da manhã aqui tocou o alarme de terremoto. Todo mundo saiu do quarto. Aqui tem bastante terremoto. Não dá nem para explicar o medo que eu fiquei. “Eu rezei, rezei, rezei e deu tudo certo. Graças a Deus.” Ela ainda escreveu na publicação: “Fiquei com medo e rezei”.