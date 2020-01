Daniele De Rossi se aposenta do futebol e volta à Itália

O veterano meia italiano Daniele De Rossi anunciou nesta segunda-feira que irá pendurar as chuteiras e voltará a seu país pela necessidade de estar mais perto da família, depois de entrar em acordo para se desvincular do Boca Juniors, da Argentina.

“Preciso voltar para casa. Me despeço do Boca e do futebol. Me despeço de um clube que entrou no meu coração, deste esporte, minha paixão. Poderia ter acontecido em junho, em dezembro, mas tenho 36 anos e não podia seguir por mais 10 anos”, declarou o agora ex-jogador, campeão do mundo com a Itália em 2006, em coletiva de imprensa.

De Rossi, que jogou por 18 anos na Roma antes de se aventurar no futebol argentino com o Boca, afirmou não ter “nenhum problema grave de saúde”, mas que sente “a necessidade de ficar perto da minha família, da minha filha. Eles sentem minha falta e eu sinto a falta deles”.

De Rossi, que afirmou sempre ter tido o sonho de jogar no mítico estádio La Bombonera, chegou ao Boca em junho de 2019 e sofreu com algumas lesões. No total, foram sete jogos pelo clube argentino e um gol marcado.

