Daniela Tonani: namorada de filho de Gal Costa é 30 anos mais velha que ele e sua ex-sogra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 16:41 Para compartilhar:

A família de Gal Costa, cantora falecida no final de 2022, segue levantando polêmicas. No domingo, 31, entrevistas exibidas pelo “Fantástico” mostraram Gabriel Costa, filho da cantora, e Wilma Petrillo, sua suposta viúva, trocando acusações envolvendo a herança deixada pela estrela.

+ Gal Costa: as polêmicas que sucederam a morte da cantora

+ ‘Mercenária, víbora’, ‘Acha que matei a mãe dele’: entenda briga entre filho e viúva de Gal Costa

Em sua defesa, Petrillo garantiu que é a namorada de Gabriel quem estaria manipulando-o e influenciando-o a contar inverdades à Justiça e à imprensa para obter a herança de Gal. Ela expôs que a mulher, 30 anos mais velha do que o rapaz de 18 anos, seria sua ex-sogra.

“Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel. É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele”, declarou.

A nova namorada de Gabriel é Daniela Marcilio Tonani, uma fonoaudióloga e mãe de Lu Tonani, ex-namorada e ex-colega de escola do rapaz. À “Folha de S.Paulo”, Petrillo revelou que, durante uma briga de Lu e Gabriel, Daniela teria ido a um centro espírita e, lá, teria descoberto ser amante do rapaz em outra encarnação. Os dois começaram a namorar em setembro de 2023.

Em seu perfil do X/Twitter, que costumava ser aberto, Lu se manifestou: “Deus, me tira essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo. Vontade de expor todas as atrocidades que minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo.”

A reportagem da IstoÉ Gente procurou a defesa de Gabriel para comentários e aguarda um posicionamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias