Daniela Mercury faz 58 anos e ganha declaração da esposa: ‘Dona do meu coração’

O ‘sextou’ de hoje (28) tem um gostinho a mais de festa na Bahia. É o aniversário de Daniela Mercury, que completa 58 anos.

Para celebrar a data, a cantora ganhou uma declaração de amor da esposa, Malu Verçosa, nas redes sociais.

“Minha maluca beleza, a mulher mais linda do mundo, a mais inteligente, a mais elegante e a dona do meu coração e da minha alma”, começou ela no Instagram ao publicar um registro da amada.

“Hoje o dia é só seu, amanhã também, e depois de amanhã, e depois… a única pessoa no mundo que não consigo dizer não! Te amo”, declarou-se ela.

“Estou ao seu lado para todas as lutas e por toda sua arte. Parabéns por ter passado pela primeira seleção do Grammy! Para mim, BAIANA já é o melhor álbum de MPB de 2022. Você é demais!”, escreveu a jornalista.

Daniela Mercury é ganhadora de um Grammy Latino em 2007 por “Balé Mulato – Ao Vivo”, na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras. Além dessa premiação, ela também foi indicada duas outras vezes, em 2004 e 2006.

Malu Verçosa e a cantora estão casadas desde outubro de 2013. Juntas, elas são mães de Alice, Márcia e Ana Isabel.

Daniela também é mãe de Gabriel e Giovana, frutos do seu anterior casamento com Zalther Póvoas.

