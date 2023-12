Daniela Mercury fala sobre novo documentário: ‘Me mostro o máximo possível’

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 15/12/2023 - 4:54 Para compartilhar:

Admiradores de Daniela Mercury agora podem se sentir ainda mais próximos da cantora. Isso porque, para as câmeras, ela abriu seu coração e as portas de seu trabalho durante o Carnaval 2023. Com grande expectativa dos fãs, o documentário “Eu Sou o Carnaval” foi ao ar no YouTube às 00h desta sexta-feira, 15.

Batizado em homenagem a um dos versos mais emblemáticos de Daniela, a produção celebra os 40 anos de carreira da dona do sucesso “O Canto da Cidade”.

Em entrevista à IstoÉ Gente, a artista confirmou ter se aberto com honestidade durante as gravações e relatou o que seus espectadores podem esperar.

“A ideia do documentário é mostrar a parte criativa, o processo criativo do meu Carnaval, como eu lidero isso e como eu sou a mesma pessoa que as pessoas veem no palco. Também sou a mesma pessoa nos bastidores, acho que essa é a grande curiosidade”, começou.

Na sequência, Daniela relembrou a participação da neta Mel, de 5 anos, na produção, e confessou: “Muitos momentos emocionantes. É um registro belíssimo e forte da intimidade do Carnaval, de todo mundo que está ali comigo. O Carnaval não é só meu, o Carnaval é uma festa de coletividade.”

E é verdade: a produção reúne imagens marcantes de multidões acompanhando o trio de Daniela em São Paulo (SP) e Salvador (BA).

“Todo mundo que gosta de conhecer mais a cultura brasileira vai se ver e conhecer essa mulher que sou eu. Me mostro o máximo possível, mas eu acho que a poesia me mostra mais ainda”, finaliza.

Assista ao documentário:

Planos para o Carnaval 2024

“Eu Sou o Carnaval” retrata a folia deste ano, mas o próximo Carnaval já está batendo à porta. À reportagem, Daniela ainda revelou que um trio elétrico no Rio de Janeiro está nos planos para o ano que vem.

“Eu estou na expectativa de fazer a minha primeira apresentação em cima do trio elétrico no Carnaval do Rio de Janeiro, estou muito feliz. 8h da manhã do dia 21 de janeiro, com o primeiro bloco que vou fazer, o Chá da Rainha. Estou preparando um repertório especial e vou sentir como é o Rio de Janeiro na rua pela primeira vez na minha vida”, vibrou.

Tradicionalmente, ela também se apresenta nas cidades de São Paulo e Salvador até o dia 18 de fevereiro: “Vou trazer umas loucuras para vocês”, promete.

