Daniela Mercury entra com processo contra Eduardo Bolsonaro

A cantora Daniela Mercury deu entrada numa ação criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por propagar fake news.

A artista acusa o parlamentar de reproduzir, em suas redes sociais, um vídeo editado com a voz dela.





Eduardo compartilhou um vídeo com a voz atribuída à cantora, que afirmava supostamente que Jesus Cristo era gay. Na época, Daniela disse que “fake news é crime” e, por isso, o processo já vinha sendo aguardado. Com a repercussão negativa do fato, Eduardo apagou a postagem.