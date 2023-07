Daniela Lima, ex-CNN Brasil, tem data definida para estrear na GloboNews

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 10:04 Compartilhe

Na próxima segunda-feira, dia 31, os telejornais ‘Em Ponto’ e ‘Conexão GloboNews’ passam a ser exibidos em novos horários e ganham novos apresentadores.

As mudanças na programação matinal buscam fortalecer ainda mais a conexão do canal com o público que busca informações relevantes e confiáveis para começar o dia.

A partir das 7h, Mônica Waldvogel e Tiago Eltz apresentam o ‘Em Ponto’ de um novo cenário. Às 9h30, a recém-chegada apresentadora Daniela Lima se junta à Leilane Neubarth e Camila Bomfim no ‘Conexão GloboNews’ para reforçar ainda mais a potência feminina já consagrada no jornal. Daniela apresenta de São Paulo, Leilane do Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, de Brasília.

