Daniela Lima chega pela primeira vez à redação da GloboNews após deixar CNN Brasil

A jornalista Daniela Lima, 37 anos, bateu ponto pela primeira vez na redação da GloboNews após deixar a CNN Brasil.

O momento da chegada da apresentadora foi registrado e as imagens publicadas através do perfil do canal no Twitter, nesta segunda-feira (10).

O vídeo mostra Daniela Lima conversando na recepção e fazendo fotos para o novo crachá.

“Cheguei, Brasil. Cheguei. É oficial, gente. Estou na GloboNews”, disse ela no vídeo.

Durante o primeiro dia na nova casa, a jornalista conheceu as dependências da emissora e pisou pela primeira vez no estúdio do Conexão GloboNews. Lá, a mais nova contratada foi recebida pelas veteranas Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

“Hoje está sendo um dia de emoções a mil, conhecer os estúdios, conversar com as minhas parceiras”, disse ela ao destacar que as três estarão no comando do jornal, que vai ao ar diariamente das 9h30 às 13h.

Saída da CNN

Daniela Lima pediu demissão da CNN Brasil em junho, onde trabalhava desde que a emissora chegou ao Brasil, em 2020.

Na ocasião de sua saída, a emissora confirmou que ambas as partes decidiram pelo encerramento do contrato de forma amigável.

Antes da CNN Brasil, Daniela passou pela Veja, Correio Braziliense e Folha de S.Paulo. Em 2019, ela comandou o Roda Viva, da TV Cultura, no lugar de Ricardo Lessa.

VEIO AÍ ❤️ Nova contratada da #GloboNews, @DanielaLima_ bateu ponto nesta segunda-feira (10) na Globo São Paulo pela primeira vez. A jornalista tirou foto para o seu novo crachá e já chegou chegando. 😍Confira no vídeo. Daniela Lima estreia no #ConexãoGloboNews em julho, ao… pic.twitter.com/0GQ5ycGEG6 — GloboNews (@GloboNews) July 10, 2023

