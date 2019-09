Daniela Albuquerque comemora 13 anos de casamento com dono da RedeTV

Rio – A apresentadora Daniela Albuquerque fez uma homenagem para o marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., nesta segunda-feira, data em que o casal comemorou 13 anos de casamento. Amilcare é co-proprietário e presidente da RedeTV!.

“Hoje estamos comemorando 13 anos de casados e logo logo 15 anos juntos. Começo da Primavera Um dia antes dessa foto vc me levou para Ilhabela para comer o melhor camarão na moranga. Alias foi lá onde tudo começou. Deu uma emoção voltar la depois de tantos anos de relacionamento e agora voltarmos com as nossas princesas e contarmos pra elas a nossa História. My love obrigada por ser esse marido e esse pai maravilhoso para nossas meninas. Entre erros e verdades te amo. Que a nossa união seja sempre regada de amor, respeito e perdão. Que Deus continue nos abençoando e protegendo a nossa família”, escreveu Daniela na legenda da foto.