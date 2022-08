Daniel Silveira usa redes sociais de esposa para atacar Alexandre de Moraes

Da Redação 22/08/2022 - 11:25 Compartilhe

Proibido de usar as redes sociais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) tem usado as contas da esposa Paola Silveira para publicar vídeos. Em uma gravação, divulgada no domingo (21) no Instagram, o parlamentar, que tenta uma cadeira no Senado, voltou a atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes. As informações são do jornal O Globo.

Daniel Silveira chamou Moraes de “mentiroso da República” e disse que vai recorrer caso sua candidatura ao Senado seja impugnada. “Um parlamentar federal jamais pode ser censurado, tanto que eu cago e ando para as medidas do Alexandre de Moraes porque são medidas que não existem dentro do Direito. Estou aqui justamente para disputar, tenho a lei ao meu lado. Vou recorrer até o final e tenho certeza que vamos vencer porque o bem sempre vence o mal”, afirmou Silveira.

Em abril, Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão, além de multa, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo.

No dia seguinte à condenação, ele foi beneficiado por um indulto do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, na avaliação de ministros do STF, o indulto se limita à pena restritiva de liberdade pela condenação, e não alcança outras medidas como a perda de direitos políticos. Por isso, o parlamentar pode ter o registro de candidato ao Senado impugnado.