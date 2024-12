Daniel Silveira é preso novamente pela Polícia Federal

O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso novamente nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, pela Polícia Federal. De acordo com informações da GloboNews, o ex-parlamentar teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Daniel Silveira havia recebido liberdade condicional na sexta-feira, 20. Ele foi condenado a 8 anos de prisão após ataques feitos a ministros da Suprema Corte, incluindo Moraes. Em outubro, ele chegou a progredir de regime para o semiaberto, quando o detento pode sair para trabalhar e retornar à noite para o presídio.

+ Veja quais as condições impostas por Moraes para Daniel Silveira sair da cadeia

Ainda segundo a GloboNews, o ex-parlamentar teria descumprido o horário de recolhimento noturno. Silveira foi detido em Petrópolis (RJ) e será levado para Bangu 8, presídio do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Entre as restrições da liberdade condicional, Alexandre de Moraes determinou também o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu Silveira de usar redes sociais. Ele também estava impedido de dar entrevistas e de se comunicar com uma lista de investigados em inquéritos relacionados a atos golpistas, entre os quais estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.