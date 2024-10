Daniel Rocha assume namoro com Vitória Strada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 8:01 Para compartilhar:

Vitória Strada, de 28 anos, e Daniel Rocha, de 33, estão juntos. Nívea Maria, 77 anos, foi a responsável por confirmar o namoro dos dois, durante uma entrevista ao programa “Timeline”, do portal GZH, na sexta-feira, 11.

A veterana falava sobre o a peça “Norma”, estrelada por ela e Daniel e que está em cartaz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando entregou dicas sobre quem poderia ser a nova companheira do galã, até que, enfim, revelou o nome da atriz.

“Já que a tua namorada é gaúcha, tu deve conhecer bem a palavra ‘cagaço'”, iniciou ele, em determinado momento do bate-papo. Nívea, então, se empolga e completa: “E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada – posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?”, pergunta ela.

+ Vitória Strada fala de bissexualidade e vida de solteira: ‘Gosto de ver gente nova, diferente’

Quando Daniel concorda, a veterana entrega. “A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!”, se ‘derrete’ Nívea, referindo-se à novela “Tempo de Amar” (2017), da Globo.

Vitória Strada não assume um novo romance publicamente desde julho de 2023, quando chegou ao fim seu romance com a atriz e produtora Marcella Rica. As duas estavam juntas desde março de 2019 e ficaram noivas no Réveillon de 2020 para 2021.

Já Daniel Rocha estava solteiro desde dezembro, quando chegou ao fim seu namoro de três anos com a modelo Mariana Nunes, com quem ele chegou a morar junto durante temporada em Londres, na Inglaterra.

Assista à entrevista abaixo: