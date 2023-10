Daniel Radcliffe relembra ‘verdadeira paixão’ de Michael Gambon, com quem atuou em ‘Harry Potter’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 1:49 Compartilhe

Recentemente, Daniel Radcliffe abriu o coração sobre seu tempo trabalhando com Michael Gambon em “Harry Potter“. O ator, que deu vida ao personagem de mesmo nome, atuou ao lado do veterano das telonas entre 2003 e 2011.

Em bate-papo com a “Variety”, de onde são as informações, Radcliffe revelou que ele e o intérprete de Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes da franquia nunca conversaram sobre atuação nos bastidores. “Sua verdadeira paixão era restaurar pistolas de duelo italianas do século XIX”, confessou o ator, elogiando o colega: “A coisa mais maravilhosa sobre Michael é que ele não era um ator com quem você conversaria sobre atuação.”

Na sequência, ele ainda relembrou a habilidade de Gambon: “Ele sabia que estava em seu melhor quando estava mais descontraído. Sua habilidade de ‘virar a chave’ era inigualável.”

O segundo intérprete do diretor de Hogwarts faleceu em setembro, aos 82 anos. Antes dele, Richard Harris, que trabalhou nos dois primeiros filmes da saga como Dumbledore, também morreu, em 2002.

