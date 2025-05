Daniel Radcliffe estrela nova série de comédia com Tracy Morgan

Depois de Miracle Workers, Daniel Radcliffe está de volta à TV em nova comédia criada e produzida pela equipe de 30 Rock. Com Tracy Morgan (Um Príncipe em Nova York 2) no papel principal, The Fall and Rise of Reggie Dinkins acompanhará um ex-jogador de futebol americano com imagem pública arranhada tentando voltar às boas graças do público.

Radcliffe viverá um premiado documentarista que passa a viver com Dinkins para criar um filme imersivo sobre o ex-atleta. Erika Alexander (Ficção Americana) viverá a ex-mulher e agente de Dinkins, enquanto Jalyn Hall (Till – A Busca por Justiça) interpretará seu filho adolescente. Bobby Moynihan (Amigos Imaginários) e Precious Way (Queens) completam o elenco.

A série foi encomendada pela NBC, que também transmitiu 30 Rock, e tem previsão de estrear na emissora no segundo semestre de 2025.