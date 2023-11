Daniel Noboa toma posse como presidente mais jovem do Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 9:22 Para compartilhar:

O empresário milionário Daniel Noboa tomará posse nesta quinta-feira (23) no Congresso do Equador como o presidente mais jovem da história de um país abalado pela violência do narcotráfico e pela instabilidade política.

Autoproclamado de centro-esquerda e apoiado por forças de direita, o filho do magnata da banana Álvaro Noboa chegou ao poder aos 35 anos para governar por um curto e incomum período de 18 meses.

Daniel Noboa deve completar o mandato inacabado do direitista Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso em maio e convocou eleições antecipadas para evitar um julgamento político por corrupção, promovido por deputados da oposição que formavam a maioria.

Somada à crise institucional está a violência das gangues de traficantes com poder internacional, que resultou em cerca de 3.600 assassinatos neste ano, segundo o Observatório Equatoriano do Crime Organizado.

Com pouca experiência política e escasso apoio no Parlamento, o governo de Noboa será “estruturalmente fraco” como o dos seus antecessores, incluindo o de Lenín Moreno (2017-2021), disse à AFP o cientista político Santiago Cahuasquí, da Universidade Internacional SEK.

“Deve assumir que é um governo de transição (…) e, portanto, deve ser altamente pragmático e realista em relação às suas capacidades e objetivos que vai traçar, para que não volte a gerar frustração aos equatorianos”, acrescentou.

Nascido nos Estados Unidos e formado em renomadas universidades estrangeiras, o novo presidente é sommelier, sabe de música, tentou ser vegetariano, coleciona pimenta e é apaixonado por carros e cavalos, segundo sua assessoria de imprensa.

Seu pai tentou, sem sucesso, tornar-se presidente cinco vezes.

No segundo turno, em 15 de outubro, Noboa derrotou a esquerdista Luisa González, líder do ex-governador socialista Rafael Correa (2007-2017), com 52% dos votos.

Mas o movimento do novo presidente – Ação Democrática Nacional (ADN) – conquistou apenas 17 das 137 cadeiras parlamentares.

Na sexta-feira, Noboa aliou-se ao correísmo (principal força com 51 cadeiras e forte crítico de seu pai) e ao Partido Social Cristão (PSC, 18) de direita para criar uma maioria na hora de designar autoridades como presidente e dois vice-presidentes do Congresso.

“As forças estão fragmentadas e há volatilidade”, enfatizou Cahuasquí.

Noboa tomará posse em Quito durante evento com a presença dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Bolívia, Luis Arce, além do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e dos chanceleres do Panamá, Haiti, Peru e Costa Rica, segundo indicou o Ministério das Relações Exteriores à AFP.

