Daniel Frasson, ex-jogador do Palmeiras e do Fortaleza, morre aos 56 anos vítima de câncer

Morreu neste sábado, dia 15, Daniel Frasson, treinador e ex-jogador de futebol que marcou época no Palmeiras e no Fortaleza. Ele tinha 56 anos e foi vítima de um câncer contra o qual batalhava há alguns anos.

O volante fez parte da histórica equipe alviverde que conquistou o Campeonato Paulista de 1993 e tirou o Palmeiras de sua maior seca de troféus na história. No Fortaleza, Frasson foi protagonista do título do Campeonato Cearense de 2000, onde marcou o gol da vitória na final contra o Ceará.

“Assim como seu gol, Frasson ficará marcado em nossa memória para sempre. Nossa solidariedade aos familiares e gratidão eterna por toda a dedicação e amor às nossas cores”, afirmou o Fortaleza em suas redes sociais. Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, decretou luto de três dias com bandeira hasteada a meio mastro em homenagem ao jogador.

No Leão, Daniel também atuou em outras funções após se aposentar dos campos. Treinou a equipe em 2006, foi auxiliar técnico em 2007 e exerceu o cargo de coordenador entre 2004 e 2005 e 2016 até 2018.

