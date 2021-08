Daniel fala sobre ‘concentração’ para Inter vencer o Flu Goleiro têm sido um dos principais destaques do Colorado desde quando assumiu a titularidade

Após bater o Flamengo por 4 a 0 fora de casa, o Internacional volta a campo neste fim de semana e chega repleto de entusiasmo para encarar o Fluminense, no Beira-Rio.

Uma das apostas para obter a vitória é o goleiro Daniel, que foi um destaque no confronto da rodada passada.

Em conversa com a TV Inter, o arqueiro reforçou que o time precisa de ‘concentração’ para conquistar mais um resultado positivo na temporada.

‘Concentração. Acho que entramos com a mentalidade contra o Flamengo de vencer. Entramos com um espírito vencedor. Não contra o Fluminense, mas em todas, precisamos entrar com esta mentalidade. Focar e buscar vencer o jogo porque é muito importante para nós’, disse em entrevista a TV Inter.

