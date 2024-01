Daniel Erthal: venda de cerveja faz ex-galã ganhar mais de 145 mil seguidores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/01/2024 - 11:28 Para compartilhar:

Após viralizar nas redes sociais vendendo cerveja na calçada de Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante a festa de Ano Novo, o ator Daniel Erthal conquistou mais de 145 mil novos seguidores no Instagram.

O ex-galã de “Malhação” tinha cerca de 83 mil seguidores na rede social e agora alcança um pouco mais de 228 mil fãs.

Ainda ontem ele compartilhou um vídeo agradecendo todo o apoio que recebeu nos últimos dias.

“Em forma de gratidão e agradecimento a todos vocês que começaram a me seguir, cada mensagem de carinho, de apoio, todas as plataformas que me deram matéria, todo mundo, estou muito feliz e grato com tudo que está acontecendo. Vou fazer uma live porque vou para a rua. Para que academia se você tem um burrinho de carga!”, disse ele referindo-se ao carrinho que transporta as cervejas.

Ele também tem recebido apoio de diversos amigos, como os atores Chay Suede e Rômulo Arantes Neto.

