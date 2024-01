Daniel Erthal, ex-galã de ‘Malhação’, mostra perrengue com Kombi e ironiza: ‘Quase perdi o pé’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 16:49 Para compartilhar:

Daniel Erthal, ex-galã de Malhação, ganhou uma kombi de presente dos fãs após viralizar vendendo cervejas nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, 15, ele mostrou que enfrenta algumas dificuldades com o veículo. Veja acima.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele tentava fechar a porta do veículo, que estava quebrada. “Quase perdi o pé. O corre é louco, a desmontagem é insana”, escreveu o ator na legenda da publicação no Instagram .

Os usuários comentaram a situação. “Engraçado que um casal deu a kombi de presente mais não disse que era a kombi e mil e 1 problemas”, disse uma pessoa. “Joga fora. Quem te deu essa Kombi foi pra te sacanear”, falou outra pessoa. “Presente de grego essa kombi… o cara podia ter dado uma geral”, afirmou uma terceira.

Ao ganhar o veículo, ele postou uma foto abraçado na kombi. Na legenda, ele escreveu: “Vocês que me deram, tropa! Obrigado! Tô pinto no lixo. Como dorme?”. Erthal também postou vídeos dirigindo a kombi, que tem alguns problemas de manutenção, como ferrugem e no assoalho.

Erthal se referiu ao movimento que começou assim que ele anunciou que estava trabalhando como ambulante. Desde então, o ator ganhou 400 mil seguidores nas redes sociais e recebeu a visita de clientes famosos, como os atores Romulo Arantes Neto e Timóteo Heiderick.

O ator batizou seu empreendimento de ‘Ilha da Sede’. Ele também agrada os clientes servindo todos com bom humor e carregando a bebida de maneira performática.

Erthal, de 41 anos, fez sua estreia na TV em 2004, na novela Da Cor do Pecado. A fama veio mesmo quando ele participou de uma das temporadas de Malhação, com o personagem Léo. O ator ainda esteve em novelas como Belíssima, Eterna Magia, Bela, a Feia, Rebeldes, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story, Jezabel e Cara e Coragem.

