Daniel Dias conquista seu 28º ouro, mas lamenta desempenho: ‘Queria o recorde’

Daniel Dias estreou nos Jogos Parapan-Americanos de Lima neste domingo e manteve a invencibilidade na competição ao garantir o primeiro lugar nos 50 metros costas na classe S5. Foi a 28ª medalha de ouro do nadador brasileiro, o mais vitorioso da história da competição.

A vitória veio com tranquilidade. Daniel sobrou na piscina do Complexo de Videna, na capital peruana. Ele completou a prova com o tempo de 36s79, mas saiu da água insatisfeito com o seu desempenho. “Queria bater o recorde do campeonato, que é de 35s63. Preciso ver o que errei para ajustar e chegar mais forte no Mundial (que acontecerá em setembro, em Londres)”, lamentou Daniel.

A prata ficou com o mexicano Oscar Resendiz (45s56) e o bronze, com o colombiano Miguel Narcaez (45s80). O recorde do Parapan é do próprio Daniel, alcançado nos Jogos de Guadalajara-2011. A melhor marca mundial é do chinês Lichao Wang, conquistada em Indianápolis, em abril deste ano.

O brasileiro ainda terá quatro provas nos próximos dias. “Primeira prova é para tirar a ansiedade, o coração batendo mais forte. Foi emocionante representar o Brasil em mais uma competição, é sempre bom. Um pouco distante do tempo que queria fazer agora, mas tem tempo para treinar até o Mundial”, comentou.

Confira as próximas provas de Daniel no Parapan:

Segunda-feira

50m livre, final direta

Quarta-feira

100m livre, final direta

Quinta-feira

50m borboleta, final direta

Sexta-feira

200m livre, eliminatória e final