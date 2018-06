Daniel Dias bate próprio recorde mundial na natação paralímpica na Inglaterra

O brasileiro Daniel Dias mostrou mais uma vez por que é um dos grandes nomes do esporte paralímpico mundial. Nesta sexta-feira, o nadador quebrou novamente o recorde mundial dos 50m livre da classe S5, em sua segunda prova na etapa de Sheffield, na Inglaterra, da World Series de natação paralímpica.

Nesta sexta, o atleta de 30 anos registrou a marca de 31s90, quatro centésimos mais veloz do que o antigo tempo, de 31s94, que pertencia a ele próprio e foi registrado em 2014, em Pasadena, nos Estados Unidos. Com isso, Daniel subiu ao lugar mais alto do pódio na prova.

“Eu estou muito feliz com o resultado e gostaria de agradecer a Deus, à minha família, ao meu técnico, Leonardo Tomasello. Muito obrigado por tudo”, declarou o brasileiro. Ele também já havia ficado com o título nos 100m livre em Sheffield, com 1min09s81.

Com a conquista em Sheffield, Daniel Dias aumentou a chance de faturar o bicampeonato da World Series, evento criado no ano passado pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) e que é o principal circuito mundial da modalidade. No ano passado, o brasileiro já havia faturado a temporada inaugural.

Daniel Dias é o grande nome da natação paralímpica brasileira. Entre outras conquistas na carreira, o atleta tem 24 pódios em Paralimpíadas. São 14 ouros – sendo quatro em Pequim-2008, seis em Londres-2012 e mais quatro nos Jogos do Rio, em 2016 -, sete pratas e três bronzes.