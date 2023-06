Daniel Cargnin volta aos tatames na Bahia após perder Mundial de Judô por cirurgia de hérnia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:10 Compartilhe

Grande nome do judô brasileiro na atualidade, o gaúcho Daniel Cargnin perdeu o Mundial de Doha, após seis pódios seguidos em competições importantes, por causa de um problema de hérnia de disco. Ele passou por cirurgia, ficou dois meses afastado, mas está confirmado no Open Pan-Americano da Bahia. A volta aos tatames ocorre no dia 8 de julho.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta da categoria até 73kg garante que está 100% recuperado e pronto para buscar pontos preciosos em sua busca por vaga olímpica para Paris 2024. Ele também mira o Pan-Americano.

“Estou feliz pela volta. Foi um período que refleti bastante e acredito que amadureci muito psicologicamente”, afirma o judoca, atualmente o segundo colocado no ranking olímpico e sexto do mundo em sua categoria. “Fico feliz por lutar, depois de um bom tempo, uma competição internacional no Brasil para mostrar o nível de um atleta medalhista olímpico e mundial.”

O Open da Bahia é de enorme importância nas pretensões de Cargnin para sua vaga olímpica e também para garantir a segunda participação em Jogos Pan-Americanos – conquistou a prata em 2019, em Lima. O judoca está no limite da classificação, em nono lugar no ranking pan-americano e somente os nove melhores de cada peso se garantem. Uma vitória na competição dá 200 pontos.

A depender dos resultados de 2023, Cargnin tem bons motivos para mostrar confiança em ir bem na Bahia. Neste ano, o atleta já ganhou a medalha de prata no Grand Slam de Paris e o bronze no Grand Slam de Tel Aviv.

