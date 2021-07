Daniel Caon e Rafa Kalimann terminam namoro de oito meses

A assessoria de Rafa Kalimann confirmou ao UOL que a ex-BBB e o cantor Daniel Caon terminaram o namoro de oito meses. Até o momento, a equipe de Daniel não se posicionou.

Mesmo com o término, nenhum dos dois excluiu, até então, as fotos de casal nas redes sociais. A última publicação da apresentadora da Globo e do cantor juntos foi realizada no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho.

O pedido de namoro feito por Caon em novembro de 2020 chamou atenção nas redes sociais. Na ocasião, o músico contratou um serviço de fogos de artifício, que formou a frase “quer namorar comigo?” no céu.

O ex-casal já se conhecia antes do Big Brother Brasil 20 e quase teve um romance. Quando Rafa saiu do reality show, os dois voltaram a se encontrar.

