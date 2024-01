Daniel cancela show por problemas de saúde, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 19:34 Para compartilhar:

O cantor Daniel precisou cancelar uma apresentação devido a problemas de saúde. Ele faria participação no evento “Estação Verão Show”, que ocorre em Praia Grande/SP desde 22 de dezembro do ano passado. As informações são do colunista Leo Dias, em publicação neste sábado, 20.

A data prevista para o show de sertanejo é o último dia do evento, 3 de fevereiro, que foi substituído pelo grupo Raça Negra. O show aconteceria no último dia de evento, que está previsto para o dia 3 de fevereiro.

De acordo com o colunista, a produção informou que as pessoas que optarem pelo ressarcimento do valor do ingresso poderão ir até o ponto de venda Palácio das Artes, em Praia Grande. Já para o público que adquiriu os ingressos pela internet, será preciso entrar em contato com o SAC através do e-mail sac@guicheweb.com.br.

Ainda segundo o colunista, a equipe do cantor informou, em nota, que Daniel precisará passar por um “período de repouso vocal para se recuperar de um quadro de fadiga nas cordas vocais causado pelo excesso de compromissos em 2023”.

A pausa seria por recomendação médica para se recuperar do excesso de compromissos no ano passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias