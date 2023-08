Daniel Cady rebate Maíra Cardi após polêmica: ‘Prefiro ter fama por ser marido da Ivete’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 9:37 Compartilhe

Marido da cantora Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady não escondeu o orgulho que sente por ser casado com a artista baiana. Durante um conflito com a coach Maíra Cardi, o companheiro de Veveta mostrou que não liga para a fama conquistada por meio da esposa.

O conflito entre Daniel e Maíra começou quando o nutricionista gravou um vídeo em seu Instagram desmentindo a associação feita pela ex-BBB entre um bolo de chocolate e doenças.

“Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida”, declarou Daniel, na ocasião.

Logo após a declaração de Daniel, Maíra usou suas redes sociais para ironizar o comentário do nutricionista. “Vamos começar o dia fazendo terrorismo diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras”, disse.

Nesta terça-feira (15), no entanto, Daniel voltou a comentar o assunto, desta vez envolvendo sua esposa, a cantora Ivete Sangalo. Questionado por um seguidor sobre a influenciadora, o nutricionista não deixou de demonstrar seu descontentamento com as declarações de Maíra.

“Venha cá, vocês já gostam de uma resenha né. Esquece essa mulher, meu povo! Vamos rezar por ela, que com fé em Deus ela vai melhorar. E outra coisa, eu prefiro ter fama, ou ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher fod*, que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha”, compartilhou Daniel.

