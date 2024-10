Daniel Cady detalha lado paizão e elogia casamento com Ivete Sangalo: ‘Cada dia mais impressionado’

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 11/10/2024 - 13:38 Para compartilhar:

Aos 39 anos de idade, Daniel Cady está colhendo os frutos do investimento de sua carreira de empreendedor à frente de uma marca de caldos alimentícios, a “Vero Brodo”. Junto de Ivete Sangalo há 16 anos, o profissional da saúde une a paixão por comida saudável ao casamento com a cantora e o cuidado com os três filhos do casal, Marcelo, de 15 anos, Helena e Marina, de 6.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, o influenciador digital faz um balanço sobre o atual momento de sua vida e teceu elogios à parceria com a esposa.

“Cada dia que passa eu fico mais impressionado com a pessoa que ela é, com as decisões que ela toma e com a generosidade dela. Aprendemos um com o outro e vamos evoluindo juntos como família”, declara Cady, que recordou como conheceu a diva nacional.

“Conheci a Ivete trabalhando com ela, fui nutricionista dela. A gente trabalhou uns três meses e aí deu no que deu [risos]”, dispara ele, reforçando o apoio que recebe da companheira.

“Ela me apoia total, é sócia da Vero Brodo e garota-propaganda. Aprendo muito com ela, porque a Ivete é uma pessoa muito generosa e muito sábia. Eu ouço muitos conselhos dela, aprendi muito a me comunicar, a meter a cara na tela e falar. Ela é uma pessoa de muitas habilidades e me apoia em 100% do meu trabalho”, completa.

Apaixonado, Cady também pontua quais atividades o casal gosta de fazer junto, em família, para manter uma vida saudável.

“Quando a conheci sabia que eu estava diante de uma atleta de alto rendimento, que sabia o que era bom e saudável. E aí ficou mais ainda com a minha chegada, né? [risos]. A gente é muito do dia, do esporte, embora ela trabalhe à noite. A Ivete é uma pessoa que topa demais ir para a fazenda andar a cavalo andar, ir à praia andar de barco, pescar, ela participa de tudo”, ressalta ele, que também apoia a esposa em seus projetos.

“A gente está muito alinhado, a ajudo quando é preciso, estamos sempre juntos. Somos uma família muito unida, nossos projetos são de uma vida juntos, a gente faz tudo pensando no todo. Temos 16 anos juntos e graças a Deus a gente tem essa afinidade bem forte. É muito parceira, mulher incrível. E não [falo isso porque] é minha mulher, não! É porque ela é. Em um relacionamento, para a gente adorar alguém, se não tiver admiração pela pessoa, não vai para frente”, derrete-se.

Nutrição

Ser pai de três crianças transformou a vida de Daniel Cady, que teve de repensar alguns conceitos para que a educação, principalmente alimentar, dos filhos não caísse em uma espiral de ansiedade.

“Eu acredito na nutrição que envolva um equilíbrio, sabe? Você me vê, você vê a Ivete, a gente come sorvete na sobremesa, aos sábado, a gente come macarrão, mas a gente come muita salada e frutas também, a gente malha muito também. Não acredito na nutrição extremista, ainda mais que a gente pensa em durar. [Fazemos] uma nutrição para durar. Não é uma nutrição para o festival de verão, por exemplo. Não é uma dieta para poder emagrecer para caber em uma roupa e depois volta tudo de novo”.

Segundo ele, um episódio ocorrido com o primogênito o deixou frustrado, mas ao mesmo tempo o fez perceber onde estava errando.

“Eu errei muito com o meu primeiro filho, fui muito rígido com ele, criei ele dentro de uma bolha e quando ele foi para a escola, que começou a ter acesso aos lanchinhos, batatinha, biscoitinho recheado… ele nunca tinha visto isso. E aí ele começou a comer escondido, nos aniversários ficava muito obcecado pela comida, porque ele não via aquilo em casa. Privação gerando compulsão. Mas graças a Deus eu percebi isso muito rápido”, diz.

“Mas foi bem frustrante para mim, tive que modificar totalmente a minha forma de enxergar a saúde, a nutrição, porque, no fim das contas, você acaba ficando magro, mas com a saúde mental acabada, ansioso, compulsivo, só pensando em comida, querendo comer as paredes”, desabafa ele, que reprova a ditadura da magreza.

“É isso que a maioria da nutrição moderna prega, o culto a um corpo [magro], um corpo difícil de manter, uma relação muito tóxica com a comida: pode comer tudo e não pode comer nada. Uma hora está magro, outra hora está gordo, o efeito de sanfona. Então, lá em casa, a gente tem muito bom senso e equilíbrio”, reforça.

Cady deixou de privar os filhos de experimentar outros tipos de refeições e faz questão de incluí-los em tudo o que eles puderem ter acesso.

“Meus filhos vão ter acesso, obviamente, a maior parte do tempo à comida saudável, mas eles vão ter também acesso a um fast food, eventualmente, a uma Disney, uma coisa assim, sacou? Não é a rotina ir para a Disney ficar um mês lá, 20 dias, com aquela chutação de balde o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo que eu dou o açúcar, eu promovo atividades que a gente corra, brinque. Ninguém lá em casa é sedentário”, pondera.

Sobre o cardápio que mais agrada as caçulas da família, o papai pontua: “Elas gostam muito de massa, de churrasco, arroz, feijão e farofa, purê, comida mesmo.”

“Mas, de vez em quando, faço uns cookies mais saudáveis com chocolate 70%, faço bolo, várias coisas. Elas estão crescendo fortes e pouco adoecem. Só adoecem porque estão na escola e a escola é um parquinho de diversão para os vírus. Mas elas são muito saudáveis, graças a Deus”, celebra.

“Acho que o máximo que a gente pode fazer para o nosso filho e o mais importante é dar exemplo. Então, eu e minha mulher somos um exemplo muito forte de saúde, de energia, de equilíbrio”.

Ao ser questionado sobre o que gosta de fazer com a família nos momentos de lazer, Daniel ressalta que a vida ao ar livre, em meio à natureza, é o que predomina na rotina de todos.

“A gente tem uma casa aqui no litoral norte da Bahia, e aqui a gente faz muita trilha pelo meio da Mata Atlântica para ver bicho, bicho preguiça, pássaros. A gente também anda muito de bicicleta. Isso mais como o menino [Marcelo]. As meninas ainda estão pequenas. Mas a gente vai para o mar de canoa havaiana, nada, pesca. O que dá para fazer, eu faço”, completa Cady, acrescentando o que não curte fazer com as crianças.

“Eu só não gosto de ir ao shopping [risos]. Lá a gente só faz consumir, consumir, consumir, mas nada falta para a gente. Não tem motivo para ir para ao shopping toda vez que tiver que comprar alguma coisa. É um desgaste muito grande com criança pequena, porque a criança passa pela vitrine e [fala]: ‘Ah, eu quero um urso daquele’. ‘Mas, minha filha, você já tem três ursos’. Ah, não, mas eu quero aquele, porque aquele tem isso, tem aquilo’ [risos]. Então, o que não é visto não é lembrado, né? Prefiro evitar essa coisa, fica mais fácil de manejar e equilibrar”, explica.

“Eu só vou ao shopping para ir ao cinema. As minhas filhas gostam de cinema. Eu vou, agora mesmo vai ter ‘Moana’ em novembro e eu vou assistir com elas”, completa.