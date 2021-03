Daniel Cabral revela inspirações no Flamengo e minimiza assédio europeu: ‘Sonho em ganhar a Liberta’ Em entrevista ao canal 'Coluna do Fla', jovem volante também comentou sobre o conturbado processo de renovação de contrato e as metas para a temporada 2021

Um conturbado processo de renovação de contrato, sete meses sem atuar e apenas 16 partidas disputadas. Assim foi o 2020 de Daniel Cabral, uma das principais promessas da base do Flamengo. Superados todos os problemas, o jovem começou 2021 de uma forma melhor: presente no grupo que defende o Rubro-Negro no início do Carioca e enfim tendo a primeira sequência de jogos como profissional.

Com o elenco principal de férias até o dia 15, o volante de 18 anos ganhou espaço e esteve em campo nas duas primeiras rodadas do Carioca. Na estreia contra o Nova Iguaçu, inclusive, ele foi titular ao lado de João Gomes. Em entrevista ao canal ‘Coluna do Fla’, Daniel Cabral comentou as oportunidades e revelou se inspirar em atletas do próprio clube rubro-negro.

– Eu gosto muito do Thiago Maia, Arão e Gerson. Eles são sensacionais, são fenômenos, não tem muito o que falar. Um cara que já se aposentou e eu gosto é o Pirlo. Tem o Casemiro também que é um grande jogador. São os jogadores que eu me inspiro, que eu assisto e tenho como referência. Tento repetir o que eles fazem dentro de campo.

Outro tema respondido pelo jovem foi o imbróglio na negociação para renovar o contrato com o Flamengo em 2020. Na época, ele passou a treinar separado do time sub-20 e ficou de março a outubro sem disputar nenhuma partida. Segundo ele, a saída do Rubro-Negro nunca foi cogitada e o tempo longe dos gramados pode ter o prejudicado na ascensão ao profissional.

– Em nenhum momento a gente pensou em sair. Eu sempre fui claro com todas as pessoas do clube, que o meu desejo era continuar no Flamengo e construir uma história aqui. Foi ruim ter ficado um pouco parado, mas foi necessário. Agora já passou. Eu estou muito feliz aqui e muito feliz de ter renovado. Fico feliz de poder continuar representando o Manto Sagrado. Eu amo o Flamengo, é um prazer imenso estar aqui representando esse time. Eu nunca quis sair, meu desejo era ficar aqui e, graças a Deus, tudo se acertou.

O novo vínculo da joia com o Flamengo vai até 2025 e conta com uma multa rescisória de cerca de R$ 650 milhões. Esse valor serve como forma de proteção ao assédio dos gigantes clubes europeus, que já demonstraram interesse no futebol de Daniel Cabral. Perguntado sobre isso, o jovem disse sentir feliz pelo monitoramento de fora, mas ressaltou o foco no Rubro-Negro.

– Eu fico muito feliz, é sinal que o trabalho está sendo bem feito, que eu estou desempenhando bem o meu futebol. Mas a minha cabeça está no Flamengo, é o que eu sempre sonhei. Eu ainda tenho muita coisa para construir no Flamengo. Quero muitos títulos e ser efetivado no profissional. Claro que eu fico muito feliz, mas sou muito feliz no momento no Flamengo.

Ser efetivado e ganhar minutos no profissional são os objetivos de Daniel Cabral para a temporada 2021. Entre outras metas, o jovem revelou sonhar com um título específico com a camisa rubro-negra.

– Eu tenho o sonho de ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. É um sonho meu desde criança. Lembro do título de 2019, eu fiquei louco, chorei e me imaginei lá. É uma coisa que trabalho para vivenciar e espero ter essa oportunidade. É uma meta que tenho e almejo muito

