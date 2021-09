Daniel Borges festeja 1º gol no Botafogo e explica boa fase: ‘Mudamos de postura’

Com um time cada vez mais entrosado, o Botafogo vem mantendo boa fase na Série B. Na tarde deste sábado, goleou o Londrina por 4 a 0 no Engenhão, no Rio de Janeiro, e conquistou sua quarta vitória seguida. O dia foi ainda mais especial para o lateral-direito Daniel Borges, que marcou seu primeiro gol e destacou o trabalho do técnico Enderson Moreira para a reação do time na temporada.

“Mudamos nossa atitude, pois sabíamos que não estava legal e não condizia com a grandeza do Botafogo. Aceitamos a proposta de jogo do Enderson Moreira e estamos conseguindo colocar em prática nos jogos. Isso ajuda a todos, pois o individual aparece quando o coletivo está forte. Fizemos mais um bom jogo, mas a corrida ainda não acabou”, explicou.

Para Daniel, a noite seria perfeita se pudesse comemorar seu gol com a torcida e voltou a destacar a importância do poder coletivo. “Queria que a torcida estivesse aqui para comemorar junto. Foi um trabalho de toda a equipe. Trabalhamos muito durante a semana para que as coisas aconteçam. Fiquei muito feliz pelo meu primeiro gol e agora é comemorar”, festejou.

Outro destaque foi Marco Antônio, que fez um gol e deu assistência para um dos gols de Warley. No lance do passe, ainda deu uma caneta desconcertante no adversário. Antes do intervalo, ele também comemorou o bom desempenho. “O principal objetivo é fazer um bom jogo e ajudar o Botafogo a sair com a vitória, independente de fazer gol ou dar assistência. Mas é claro que fico muito feliz quando consigo fazer isso”, afirmou.

Há seis jogos sem perder, o Botafogo assumiu a vice-liderança provisória com 41 pontos, quatro a menos do que o líder Coritiba. Agora o time carioca se prepara para enfrentar o Náutico no próximo sábado, às 16h30, novamente no Engenhão, pela 24.ª rodada.

