Daniel Boaventura supera Ed Sheeran, Madonna e Coldplay e alcança liderança de vendas no México

Apesar de ser a época da tecnologia e da pré-extinção dos CD’s e DVD’s, a venda destes formatos de mídia não pararam. Pelo menos no México! O cantor Daniel Boaventura está feliz da vida, uma vez que seu DVD/CD ‘From Russia With Love’ é o mais vendido no México. Os mexicanos se encantaram pelo estilo e voz do cantor brasileiro e seu mais novo trabalho superou a vendagem de grandes ícones do pop como Madonna, Ed Sheeran e Coldplay.

Os dados são de cadeia nacional, do Grupo Sanborns, uma das maiores empresas mexicanas, que ranqueou os DVD/CD’s mais vendidos nas lojas espalhas pelo México, El Salvador e Panamá.

Veja o ranking dos mais vendidos de Sanborns:

1 – From Russia With Love – Daniel Boaventura

2 – No. 6 – Ed Sheeran

3 – Yesterday – Himesh Patel

4 – Madame X – Madonna