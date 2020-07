Daniel Alves vê São Paulo e Flamengo jogando melhor futebol do Brasil Camisa 10 elogia trabalho de Fernando Diniz e diz que torcedores, dirigentes e jogadores precisam acreditar nele para que o São Paulo volte a conquistar títulos

Daniel Alves disse em entrevista ao canal do ex-jogador Zico no Youtube que São Paulo e Flamengo são as equipes que melhor jogam futebol no Brasil.

– Eu acredito que hoje o São Paulo é a equipe que melhor joga, a equipe que melhor trata a bola, junto ao Flamengo. Pelo destaque individual que o Flamengo tem, ele é mais letal. Mas hoje, no futebol brasileiro, para mim são as duas melhores equipes que jogam – disse o camisa 10 do Tricolor.

Mais uma vez, Daniel fez grandes elogios ao trabalho de Fernando Diniz, treinador que chegou ao clube em setembro de 2019 após um pedido do próprio, acompanhado de outras lideranças do elenco, à diretoria.

– Se as pessoas começarem a comprar realmente, no contexto geral de torcida, direção e jogadores, o projeto que o Diniz traz com seu estafe eu tenho certeza que o São Paulo vai voltar a ser o que era, vai encantar outra vez os seus torcedores e vai ser uma equipe a ter em conta.

Daniel tem jogado como segundo volante e é o artilheiro do São Paulo na temporada com cinco gols marcados. Ele e os companheiros iniciaram nesta semana os treinos com bola de olho no retorno do Campeonato Paulista, ainda sem data confirmada.

