Daniel Alves vai comandar a seleção brasileira olímpica, Neymar está fora

O lateral Daniel Alves, de 38 anos, é o principal nome convocado pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira masculina nos Jogos de Tóquio 2020, para os quais Neymar não foi relacionado, segundo anúncio feito nesta quinta-feira.

Entre os listados para as Olimpíadas no Japão estão os meias Gerson, recém contratado pelo Olympique de Marselha, e Bruno Guimarães, do Lyon.

O grande ausente será Neymar, do Paris Saint Germain, que comandou a equipe que conquistou o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro 2016, mas que Jardine não convocou porque está disputando a Copa América com a seleção principal.

“O Neymar é uma referência mundial, imagina pra gente. Ele é o grande líder da equipe. Gostaríamos de contar com ele (…), mas seria muito difícil para ele jogar a Copa América e as Olimpíadas seguidos. Gostaríamos muito de contar com o ‘Ney’ mas não foi possível por isso”, garantiu o coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Branco.

Sem Neymar, o principal destaque da Seleção Brasileira será Daniel Alves, do São Paulo, o jogador com mais títulos da história e que disputará as Olimpíadas pela primeira vez.

Além do lateral são-paulino, que não está na Copa América por conta de uma lesão, os outros dois jogadores com mais de 23 anos convocados por Jardine são o goleiro Santos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla.

A lista não inclui o atacante Rodrygo, já que o Real Madrid não liberou para jogar o torneio. Já a participação do também atacante Pedro não é certa, já que o Flamengo avisou que não o liberaria para ir para Tóquio.

O único jogador convocado e que está na Copa América pela seleção principal é o meia Douglas Luiz.

A seleção brasileira olímpica vai se concentrar a partir de 1º de julho em São Paulo. No dia 8 embarca para o Catar, onde fica uma semana antes de voar para o Japão.

A estreia da equipe no torneio será no dia 22 de julho contra a Alemanha.

— Lista de convocados:

– Goleiros: Santos (Athletico-PR) e Breno (Grêmio)

– Defensosres: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Magalhaes (Arsenal, ING), Diego Carlos (Sevilla, ESP), Arana (AtléticoMG), Gabriel Menino (Palmeiras) e Nino (Fluminense).

– Meias: Bruno Guimarães (Olympique de Lyon, FRA), Gerson (Olympique de Marselha, FRA), Claudinho (Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa, ING), Matheus Henrique (Grêmio).

– Atacantes: Anthony (Ajax, HOL), Matheus Cunha (Hertha Berlin, ALE), Malcom (Zenit, RUS), Pedro (Flamengo) e Paulinho (Bayer Leverkusen, ALE).

