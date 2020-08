Daniel Alves tenta contagiar o São Paulo para não passar temporada em branco pela primeira vez em anos Última temporada sem títulos do camisa 10 do São Paulo foi em 2004/2005, pelo Sevilla. Todos os títulos que o clube ainda tem chance de ganhar nesta temporada serão decididos em 2021

Daniel Alves disse em sua entrevista na última terça-feira que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro com o objetivo de ser campeão, assim como na Copa do Brasil e na Libertadores. Além de tirar o clube da fila de conquistas que vem desde o título da Sul-Americana de 2012, ele tenta evitar uma marca negativa individualmente: sua última temporada “em branco” foi a de 2004/2005, pelo Sevilla. Depois disso, ganhou ao menos um título em cada.

– A gente não joga em time perdedor, olha a história do São Paulo. E nem eu sou um perdedor, as pessoas não vão me convencer disso. Eu sou o maior, cara, sou o maior da história do futebol. Goste quem goste, creia quem creia. Olhe o resultado e você vai ver que o maior vencedor da história do futebol, hoje, sou eu. Então como é que eu vou vir no São Paulo e discursar que eu vou lutar para conseguir uma (vaga na) Sul-Americana ou lutar para conseguir uma posição boa no Brasileiro? Não consigo, esse não é o meu discurso – disse Daniel, dono de 40 troféus na carreira, mais do que qualquer outro jogador na história.

– Meu discurso é chegar em um time da grandeza do São Paulo, trazer a minha grandeza e tentar convencer todo mundo que nós lutamos para ser campeão de tudo que o São Paulo joga. Mas a gente não promete nada que a gente não possa cumprir. O que a gente pode cumprir é o quê? Dia a dia, lutar, batalhar para tentar se aproximar desse objetivo – emendou.

O São Paulo estreia no Brasileirão às 16h de domingo, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro.

Os títulos de Daniel Alves:

2002 – Copa do Nordeste – Bahia (5 Jogos, 1 Gol)

2003 – Mundial Sub 20 – Seleção Brasileira (9 Jogos)

2005/06 – Copa Uefa – Sevilla (13 Jogos, 5 Assistências)

2006 – Supercopa Uefa – Sevilla (1 Jogo)

2006/07 – Copa do Rey – Sevilla (8 Jogos, 2 Assistências)

2006/07 – Copa Uefa – Sevilla (14 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências)

2007 – Copa América – Seleção Brasileira (4 Jogos, 1 Gol, 1 Assistência)

2007 – Supercopa Espanha – Sevilla (2 Jogos, 2 Assistências)

2008/09 – Liga dos Campeões – Barcelona (10 Jogos, 2 Assistências)

2008/09 – Espanhol – Barcelona (34 Jogos, 5 Gols, 7 Assistências)

2008/09 – Copa do Rei – Barcelona (8 Jogos, 2 Assistências)

2009 – Copa das Confederações – Seleção Brasileira (5 Jogos, 1 Gol)

2009 – Supercopa da Espanha – Barcelona (2 Jogos)

2009 – Supercopa Uefa – Barcelona (1 Jogo)

2009 – Mundial de Clubes – Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)

2009/10 – Espanhol -Barcelona (29 Jogos, 3 Gols, 11 Assistências)

2010 – Supercopa da Espanha – Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)

2010/11 – Espanhol – Barcelona (33 Jogos, 2 Gols, 14 Assistências)

2010/11 – Liga dos Campeões – Barcelona (12 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências)

2011 – Supercopa Espanha – Barcelona (2 Jogos)

2011 – Supercopa Uefa – Barcelona (1 Jogo)

2011 – Mundial de Clubes – Barcelona (1 Jogo, 2 Assistências)

2011/12 – Copa do Rei – Barcelona (5 Jogos, 1 Gol)

2012/13 – Espanhol – Barcelona (30 Jogos, 5 Assistências)

2013 – Copa das Confederações – Brasil (5 Jogos, 1 Assistência)

2013 – Supercopa Espanha – Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)

2014/15 – Espanhol – Barcelona (30 Jogos, 6 Assistências)

2014/15 – Copa do Rei – Barcelona (5 Jogos, 1 Assistência)

2014/15 – Liga dos Campeões – Barcelona (11 Jogos, 4 Assistências)

2015 – Mundial de Clubes – Barcelona (2 Jogos)

2016 – Supercopa Uefa – Barcelona (1 Jogo)

2015/16 – Espanhol – Barcelona (29 Jogos, 4 Assistências)

2015/16 – Copa do Rei – Barcelona (6 Jogos, 1 Assistência)

2016/17 – Copa Itália – Juventus (2 Jogos, 1 Gol)

2016/17 – Italiano – Juventus (19 Jogos, 2 Gols, 2 Assistências)

2017 – Supercopa da França – PSG (1 Jogo, 1 Gol, 1 Assistência)

2017/18 – Copa da Liga da França – PSG (3 Jogos, 1 Gol)

2017/18 – Liga Francesa – PSG (23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências)

2017/18 -Copa da França – PSG (4 Jogos, 1 Assistência)

2018/19 – Liga Francesa – PSG (23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências)

2019 – Copa América – Seleção Brasileira (6 Jogos, 1 Gol)

