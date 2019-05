Daniel Alves substituirá Neymar como capitão do Brasil na Copa América

O lateral direito Daniel Alves será o capitão da seleção na Copa América, no lugar de Neymar, anunciou nesta segunda-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão foi comunicada a Neymar pelo técnico Tite no sábado, explicou a CBF em seu comunicado.

O substituição de Neymar como capitão já era esperada após a agressão do atacante do Paris Saint-Germain ao um torcedor no mês passado, na final da Copa da França.

Neymar, 27 anos, assumiu o posto de capitão após a Copa do Mundo da Rússia-2018, na qual o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica.

O Brasil, que não vence uma Copa América desde 2007, fará sua estreia na competição no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo, contra a Bolívia, pelo Grupo A, integrado ainda por Peru e Venezuela.

A seleção disputará dois amistosos antes do torneio, contra o Catar, no dia 5 de junho, em Brasília, e contra Honduras, em 9 de junho, na cidade de Porto Alegre.