Daniel Alves recorre ao pai de Neymar para pagar fiança, afirma jornal

Daniel Alves recorreu ao pai de Neymar Jr. para o pagamento da fiança de 1 milhão de euros e deve deixar a prisão ainda nesta quarta-feira, 20, segundo o jornal espanhol “La Vanguardia”. A informação foi confirmada ao periódico por fontes próximas ao ex-jogador do FC Barcelona.

A liberdade provisória foi concedida ao jogador pela Justiça espanhola nesta manhã, sob o pagamento do valor equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha.

A ordem concedida pela Justiça estabelece, no entanto, algumas condições e medidas cautelares. O jogador deverá ter seus dois passaportes (espanhol e brasileiro) retidos, além de não poder se aproximar a menos de um quilômetro da vítima ou se comunicar com ela. Ele também deverá comparecer uma vez por semana ao Tribunal de Barcelona.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Neymar Pai ajuda o condenado por estupro. Ainda no início do processo, Daniel teve sua pena abatida devido ao pagamento de uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à jovem vítima do crime — dinheiro esse provido pelo pai do atacante do Al-Hilal.

