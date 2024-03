Daniel Alves recebeu ‘amigos encapuzados’ e deu festa em casa após ser solto, diz TV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/03/2024 - 13:00 Para compartilhar:

O ex-jogador de futebol Daniel Alves teria recebido “amigos encapuzados” e dado uma festa na sua residência para celebrar o aniversário de seu pai, Domingos Alves da Silva, na terça-feira, 26, um dia após deixar a prisão Brians 2, em Barcelona, na Espanha. As informações são do programa “Así es la vida”, do canal Telecinco.

Daniel encontra-se na sua casa, localizada no bairro Esplugues de Llobregat, desde quando foi solto provisoriamente, na segunda-feira, 25, depois de pagar a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões).

Essa foi uma das medidas impostas pela Justiça espanhola, enquanto analisa os recursos apresentados após a condenação de quatro anos e seis meses por estupro. Visitas de amigos e parentes não estão proibidas.

Primeiro, a família celebrou o aniversário de Domingos Alves em um restaurante, sem a presença de Daniel Alves. Depois, o ex-jogador de futebol recebeu alguns parentes em casa e o grupo estendeu a celebração até a madrugada da quarta-feira, 27.

“À noite vieram a esta casa [a de Esplugues de Llobregat], quando quase não havia jornalistas e também celebraram com Daniel Alves”, disse uma repórter do “Así es la vida”, que estava na porta da residência.

Ela ainda afirmou que era “reunião de amigos” e durou “até as 5h”. Segundo a profissional, a mulher do ex-jogador, Joana Sanz, não compareceu à festa.

Outros repórteres que estão alocados no portão da casa registraram momentos em que Daniel Alves recebeu a visita de dois amigos, que saíram de um táxi e cobriram os rostos para perceberem a aproximação de jornalistas.

